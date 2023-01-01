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الصحة : 60 شهيدا و162 إصابة خلال يوم في غزة

السبت 05 أبريل 2025 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 60 شهيدا و162 إصابة خلال يوم في غزة



غزة / سما/

 أشارت وزارة الصحة بغزة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدا و162 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما افادت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 1,309 شهداء، و3,184 إصابة.

ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما اعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,669، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحصيلة الإصابات ارتفعت إلى 115,225، منذ بدء العدوان.

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