موجة نزوح جديدة في قطاع غزة

غزة / سما/

أعلنت وكالة "الأونروا" أنّ "نحو 1.9 مليون فلسطيني بينهم عشرات آلاف الأطفال نزحوا قسريًا بشكل متكرّر منذ بدء الحرب في غزّة".

ولفتت إلى أنّ "انهيار وقف إطلاق النار بغزّة تسبب في موجة نزوح أخرى شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 آذار/مارس".

ونفذ جيش الاحتلال، فجر اليوم السبت، عمليات نسف في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية مستهدفة مناطق في جنوب مدينة خانيونس.

وأفاد محاصرون في حي الشجاعية أن القصف الإسرائيلي الكثيف والعشوائي يمنعهم من مغادرة منازلهم وخيامهم، مشيرين إلى أن غالبية الخيام قد تمزقت نتيجة القصف المدفعي، في حين تواصل الطائرات المسيّرة فتح نيرانها بشكل مفاجئ.

وناشدت عشرات العائلات، غالبيتهم من النساء والأطفال والمرضى، بضرورة إنقاذهم بشكل عاجل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.