  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موجة نزوح جديدة في قطاع غزة

السبت 05 أبريل 2025 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
موجة نزوح جديدة في قطاع غزة



غزة / سما/

أعلنت وكالة "الأونروا" أنّ "نحو 1.9 مليون فلسطيني بينهم عشرات آلاف الأطفال نزحوا قسريًا بشكل متكرّر منذ بدء الحرب في غزّة".

ولفتت إلى أنّ "انهيار وقف إطلاق النار بغزّة تسبب في موجة نزوح أخرى شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 آذار/مارس".

ونفذ جيش الاحتلال، فجر اليوم السبت، عمليات نسف في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية مستهدفة مناطق في جنوب مدينة خانيونس.

وأفاد محاصرون في حي الشجاعية أن القصف الإسرائيلي الكثيف والعشوائي يمنعهم من مغادرة منازلهم وخيامهم، مشيرين إلى أن غالبية الخيام قد تمزقت نتيجة القصف المدفعي، في حين تواصل الطائرات المسيّرة فتح نيرانها بشكل مفاجئ.

وناشدت عشرات العائلات، غالبيتهم من النساء والأطفال والمرضى، بضرورة إنقاذهم بشكل عاجل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: مصر تقدمت بمقترح لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

مسؤول إسرائيلي رفيع: دول عدة أبدت استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة

أبو عبيدة: إذا كان الاحتلال معنيا بهؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فورا من أجل الإفراج عنهم

ويتكوف يصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل لبحث صفقة التبادل

السر في "الزيارة التركية".. كواليس ضربة "إسرائيل" لقواعد سوريا

صحيفة : مصر ترفض اقصاء حماس بالكامل وواشنطن تربط الإعمار بالقضاء عليها

رئيس الشاباك المقال يكشف ما طلبه نتنياهو.. والأخير:"أكاذيب"

الأخبار الرئيسية

مسؤول مصري يرد على مزاعم بناء مدينة في رفح لاستقبال الفلسطينيين.. “ادعاءات مغرضة” ومصر ترفض التهجير شكلًا وموضوعًا

صحيفة : مصر ترفض اقصاء حماس بالكامل وواشنطن تربط الإعمار بالقضاء عليها

غزة مقسمة 4 مناطق وضوء اخضر أميركي للعملية : و«جزر سكانية» محاصرة وسيطرة على 40% من مساحة القطاع

IMG_9202

الشركة ساعدت اسرائيل في إبادة سكان القطاع ..موظفة تقاطع كلمة مسؤول بـ«مايكروسوفت» بسبب غزة: أنت من تجار الحرب

إسرائيل تعلن توسيع العملية البرية شمال قطاع غزة وجنوبه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية