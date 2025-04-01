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الشركة ساعدت اسرائيل في إبادة سكان القطاع ..موظفة تقاطع كلمة مسؤول بـ«مايكروسوفت» بسبب غزة: أنت من تجار الحرب

السبت 05 أبريل 2025 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشركة ساعدت اسرائيل في إبادة سكان القطاع ..موظفة تقاطع كلمة مسؤول بـ«مايكروسوفت» بسبب غزة: أنت من تجار الحرب



وكالات - سما-

قاطعت موظفة مؤيدة للفلسطينيين كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في شركة «مايكروسوفت» مصطفى سليمان احتجاجاً على علاقات الشركة مع إسرائيل، وفق «رويترز».

 

جاء ذلك خلال احتفال أقامته «مايكروسوفت» في ريدموند بواشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها.

وقالت ابتهال أبو السعد الموظفة في «مايكروسوفت» في أثناء مقاطعة كلمة سليمان: «أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية». وكان سليمان يتحدث في كلمته عن منتج للشركة للمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورد سليمان على الموظفة قائلاً: «أسمع احتجاجك، شكراً لك». ثم جرى إبعاد الموظفة عن المكان.

وكشف تحقيق أجرته «وكالة أسوشييتد برس» في وقت سابق من هذا العام عن استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» في إطار برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال حرب إسرائيل في كل من غزة ولبنان.

وواجهت شركات ومؤسسات تعليمية أخرى احتجاجات على علاقاتها مع إسرائيل في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي.

واندلعت أحدث موجة عنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأدت الحملة العسكرية على القطاع الذي تديره «حماس» إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، كما أثارت اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وهو ما تنفيه إسرائيل.

 

يتحدث مصطفى سليمان الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت» للذكاء الاصطناعي في احتفال الشركة بالذكرى الخمسين لتأسيسها في ريدموند (رويترز)

يتحدث مصطفى سليمان الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت» للذكاء الاصطناعي في احتفال الشركة بالذكرى الخمسين لتأسيسها في ريدموند (رويترز)

 

وتسببت الحملة الإسرائيلية أيضاً في نزوح داخلي لجميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً، بالإضافة إلى أزمة جوع.

ونقل موقع «ذا فيرج» للأخبار التقنية عن رسالة بريد إلكتروني أرسلتها ابتهال أبو السعد إلى موظفي «مايكروسوفت» الآخرين لتبرير احتجاجها.

وأكدت «مايكروسوفت» أنها وفرت العديد من السبل لسماع جميع الأصوات بطريقة لا تتسبب في انقطاع العمل.

ونقلت «أسوشييتد برس» عن ابتهال أبو السعد قولها إنها لم تتمكن هي ومحتج آخر من الدخول إلى حساب العمل الخاص بكل منهما في أعقاب الاحتجاج.

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