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دخول رسوم ترامب الجمركية الإضافية بنسبة 10% حيز التنفيذ.. تحذيرات من انهيار الاقتصاد العالمي

السبت 05 أبريل 2025 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دخول رسوم ترامب الجمركية الإضافية بنسبة 10% حيز التنفيذ.. تحذيرات من انهيار الاقتصاد العالمي



وكالات - سما-

دخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضها دونالد ترامب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ صباح السبت في الساعة 4,01 ت غ، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.
وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأميركية، إضافة إلى الرسوم المفروضة سابقا.
غير أن بعض المنتجات معفية منها في الوقت الحاضر، وهي النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأميركية.
كما أن هذه الرسوم لا تطبق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترامب رسوما بنسبة 25%.

 

وكندا والمكسيك غير معنيتين بهذه الرسوم الجديدة إذ تخضعان لرسوم منفصلة تصل إلى 25% على منتجاتهما.
وتواجه عشرات الدول عبر العالم رسوما مشددة جديدة اعتبارا من التاسع من نيسان/أبريل.

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