منصور يؤكد ضرورة تحرك الدول فرديا وجماعيا للوفاء بالتزاماتها لإنقاذ الأرواح البشرية

رام الله/سما/

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ضرورة أن تتحرك الدول بشكل فردي وجماعي للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لإنقاذ الأرواح البشرية وآفاق الحل العادل القائم على أساس القانون الدولي وحل الدولتين.

وشدد منصور على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري ودعم مطالب وقف إطلاق النار، ووقف الانتهاكات بإجراءات ملموسة لحماية المدنيين وفرض عقوبات على هذه الجريمة، وتحقيق العدالة للضحايا الذين لا حصر لهم، وإحلال السلام.

وكان منصور بعث ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي بمعاقبة جميع السكان المدنيين بشكل جماعي، أمام أنظار العالم، منوها إلى الدمار المروع في غزة والكابوس في الضفة الغربية الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني في انتهاك لكافة مبادئ القانون الإنساني والإنسانية نفسها.

وفي هذا السياق، نوه منصور إلى استشهاد 1249 مواطن، وإصابة أكثر من 3000، منذ خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في 18 آذار/ مارس الماضي، مشيرا إلى المذبحة الإسرائيلية التي راح ضحيتها 15 عاملا إنسانيا، بينهم 8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 مسعفين من الدفاع المدني، وموظف أممي واحد، والذين استشهدوا في 23 آذار/ مارس أثناء أداء مهمتهم في انقاذ ضحايا هجوم عسكري إسرائيلي في مدينة رفح.

وأكد الدعوة لإجراء تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة المروعة، إضافة إلى دعواتنا المستمرة لإجراء تحقيقات دولية شاملة ومستقلة وفورية في جميع الجرائم الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعبنا لضمان المساءلة والعدالة لضحايا الحملة الإسرائيلية الوحشية.

وطالب منصور، باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الإبادة الجماعية بشكل نهائي، ووقف هجمات الجيش الإسرائيلي والمستعمرين على سكاننا المدنيين في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منوها إلى مواصلة إسرائيل إرهاب المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بما يشمل التحريض الخطير المستمر في الحرم الشريف.

وتطرق منصور إلى مخططات الحكومة الإسرائيلية لبناء ما يسمى طريق "السيادة" الذي سيشق قلب الضفة الغربية في منطقة E-1، الأمر الذي سيُمكّن إسرائيل من إغلاق هذه المساحة الشاسعة من الأرض أمام الفلسطينيين بهدف تسهيل محاولاتها ضم منطقة مستعمرة "معاليه أدوميم"، واجبار الشعب الفلسطيني على ترك أرضه، مشيرا إلى قيام قوات الاحتلال باستهداف مخيمات اللاجئين في منطقة بيت لحم، على غرار ما فعلته من تدمير وتهجير جماعي لمخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، بينما تواصل إجراءاتها الرامية إلى تدمير وحدة الضفة الغربية، من خلال البناء الاستيطاني.

وقال إن إسرائيل تقدمت ببناء ما لا يقل عن 14,335 وحدة استعمارية في أقل من ثلاثة أشهر، بناء على ما أفادت به منظمة السلام الآن الإسرائيلي.