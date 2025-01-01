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مقطع مصور يفند ادعاءات الاحتلال الاسرائيلي حول جريمة اغتيال 15 من عمال الإغاثة في رفح

السبت 05 أبريل 2025 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقطع مصور يفند ادعاءات الاحتلال الاسرائيلي حول جريمة اغتيال 15 من عمال الإغاثة في رفح



وكالات - سما-

فند مقطع مصور في هاتف محمول يعود لمسعف عثر على جثته قي مقبرة جماعية تضم جثث 15 شهيدا من عمال الإغاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال في 23 آذار/ مارس الماضي بمدينة رفح، ادعاءات الاحتلال بأنه لم يهاجم مركبات الإسعاف عشوائيا، ولم يتعرف عليها لأنها كانت دون إضاءة أو إشارات طوارئ.

وأظهر الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن "نيويورك تايمز"، وبشكل واضح، أن مركبات الإسعاف والإطفاء، التي كان يستقلها المسعفون وطواقم الدفاع المدني، كانت مُعلّمة بوضوح، وأضواء الطوارئ كانت مضاءة، أثناء تعرضهم لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الفيديو، الذي تسلمته من دبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة، يُظهر بوضوح مركبات الإسعاف وشاحنة إطفاء كانت تقلّ 14 من عناصر الإسعاف والدفاع المدني، ومصابيح الطوارئ في تلك المركبات كانت تعمل لحظة تعرضها لإطلاق النار، ما يُكذّب الادعاءات الإسرائيلية بأن المركبات كانت "تتحرك بشكل مريب"، دون إضاءة أو إشارات تحذيرية.

وأكدت (نيويورك تايمز) أنها تحققت من توقيت وموقع تصوير الفيديو، الذي سُمع فيه صوت أحد المسعفين وهو يردد الشهادة أثناء إطلاق النار.

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