خمسة شهداء في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

غزة/سما/

استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخ تكية طعام خيرية، بمخيم القطاطوة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين هم: بلال سعيد محمد أبو مصطفى، ومحمد سليمان أبو مصطفى، ومحيي الدين الخواص، وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة قصفت شقة سكنية وسط خان يونس، ما أدى لاستشهاد المواطن علي زياد الهندي، وإصابة زوجته وطفله بجروح.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد المواطنة ليان نائل جندية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة أبو عطا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما قصفت مدفعي الاحتلال وسط مدينة رفح، ومنطقة عريبة ومحيطها شمال المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب بهاء الدين رائد محارب متأثرا بجروح أصيب بها سابقا في قصف الاحتلال على بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,609، والإصابات إلى 115,063 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.