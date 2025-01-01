إسرائيل تعلن توسيع العملية البرية شمال قطاع غزة وجنوبه

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة وجنوبه.

واكد ان العملية البرية تهدف الى توسيع نطاق المنطقة الأمنية التي يعمل على إقامتها داخل الأراضي الفلسطينية.

وسيطر الجيش الإسرائيلي على مناطق إضافية في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، الجمعة: "خلال الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات برية في منطقة الشجاعية شمال غزة، بهدف توسيع المنطقة الأمنية".

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية فككت البنية التحتية لحماس و"قضت على العديد من المقاومين خلال العملية.