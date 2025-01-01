19يوما لعودة الحرب: شهداء بالعشرات ونزوح في مختلف مناطق قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم التاسع عشر من عودة الحرب.

وواصل جيش الاحتلال إجبار الناس على النزوح من حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة وسط تقدم للدبابات قرب تلة المنطار شرق المدينة .

وقصف الاحتلال منازل برفح وطرق تصل المدينة بخان يونس لإحكام سيطرته على ما اسماه محور موراج.

وارتقى شهيدان وعدد من المفقودين بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "قشطة" شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

ونسف الاحتلال عدداً من المباني السكنية في المدينة.

وكان ستة مواطنين نقلوا إلى المشفى الأوروبي بعد انتشالهم من مناطق متفرقة شرق رفح.

واستشهد الشاب بهاء رائد محارب متأثرًا بإصابته التي تعرض لها يوم أمس جراء قصف استهدف حي النصر شرق مدينة رفح.

وفجر اليوم استشهد المواطن علي زياد الهندي واصيبت زوجته وطفله جراء قصف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال قصف خيام النازحين في خان يونس .

وصباح اليوم استشهد ثلاثة مواطنين وعدد من الإصابات بصاروخ من طائرة مُسيرة لتكية طعام بمخيم القطاطوة غربي مدينة خانيونس.

وفي مدينة غزة استشهد واصيب عدد من المواطنين بقصف منزل لعائلة ابو العطا بحي الشجاعية شرق غزة.

ارتقى شهيدان في قصف الاحتلال خيمة بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة وهما محمد زياد شملخ وإبراهيم شملخ.

واستشهدت مواطنة في قصف إسرائيلي على شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتفع إلى خمسة وثلاثين عدد الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة دار الارقم شرق غزة والتي استهدفت مركز نزوح .

وأعلنت وزارة الصحة بغزة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع وصول المشافي ٨٦ شهيدو ٢٨٧ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٢٤٩ شهيد، ٣٠٢٢ اصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠٦٠٩ شهيد و ١١٥٠٦٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.