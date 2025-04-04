الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة: التطبيع مشروع فاشل وخط المقاومة سينتصر رغم الظروف والضغوط

قال رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود، في موقفه السياسي الأسبوعي والذي حمل عنوان "نهر الجنون مرة أخرى"، إن مظاهر التطبيع والنفوذ الصهيوني وصلت إلى أوجها.

وأضاف الشيخ ماهر حمود: "دمنا يسقط في غزة بكل أنحائها أنهارا وفي سائر فلسطين الجريحة، وتصل يد الصهيوني إلى إدلب وحمص وحماة ودرعا حيث سقط أبطال مميزون، وصولا إلى صيدا حيث اغتيل بطل من أبطال القسام مع ابنه وابنته، حيث لا نعلم نحن أن ثمة أبطالا بهذه الأهمية بيننا"، في إشارة للقائد القسامي حسن فرحات وعائلته.

وصرح بأن التدخل الأمريكي ومن خلفه الصهيوني يصل إلى تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية.

وتابع قائلا في السياق: "لم يتم طرح لحاكمية مصرف لبنان مرشح واحد يتحلى برؤية وطنية واضحة، فكان لا بد من انتقاء الأقل سوءا إذا جاز التعبير، وسواء وفق المعنيون أم لم يوفقوا".

وأشار إلى أن "كثرة الداعين إلى الاستسلام والتطبيع لا تجعلهم على الحق، كما أن اختلال الموازين لا يدفعنا إلى إدانة المقاومة".

وشدد في تصريحاته على أن "التطبيع مشروع فاشل وخط المقاومة هو الذي سينتصر رغم ما يحيط بنا من ظروف وضغوطات".