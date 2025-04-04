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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الاستخبارات العسكرية في "كتائب المجاهدين"

الجمعة 04 أبريل 2025 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الاستخبارات العسكرية في "كتائب المجاهدين"



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، اغتيال قائد الاستخبارات العسكرية في "كتائب المجاهدين" محمد عوض، في قصف طال شمال قطاع غزة.

 

وقال أدرعي في بيان: "جيش الدفاع والشاباك قضيا على المدعو محمد عوض القائد العسكري المقرب من كبار قادة تنظيم كتائب المجاهدين الإرهابي والذي اقتحم الحدود وتسلل إلى كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر".

وأضاف: "كان المدعو محمد عوض اقتحم في السابع من أكتوبر عدة مرات كيبوتس نير عوز وكان ممن قادوا المجزرة وكما يبدو كان ضالعًا في عملية اختطاف وقتل شيري وأريئل وكفير بيباس. كما كان ضالعا في ادارة اختطاف ودفن غاد حغاي وجودي لين فأينشتاين ومواطنين آخرين من جنسية تايلاندية".

وأشار البيان إلى أنه "في إطار منصبه في تنظيم كتائب المجاهدين الارهابي عمل عوض على تجنيد عناصر إرهابية من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ومن داخل إسرائيل ومن خلالهم حاول الدفع بعمليات إرهابية ضد إسرائيليين".

وأضاف: "خلال الحرب كان تنظيم كتائب المجاهدين الإرهابي عامة والمدعو محمد عوض خاصة ضالعين في تنفيذ عمليات تخريبية ضد إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة".

وشدد أدرعي على أن " قوات جيش الدفاع والشاباك ستواصل العمل بحزم لكشف واحباط كافة الارهابيين المنتمين إلى المنظمات الإرهابية المختلفة والذين شاركوا في مجزرة السابع من أكتوبر الدموية".

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