ويتكوف يصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل لبحث صفقة التبادل

واشنطن/سما/

قال مسؤول أميركي كبير إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيصل إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل وسيلتقي في أبو ظبي مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر الذي يرأس فريق التفاوض الإسرائيلي في قضية تبادل الأسرى وملف وقف إطلاق النار.

وبحسب المسؤول الاميركي فإن ويتكوف قد يتوجه أيضا إلى الدوحة أو القاهرة إذا حدثت تطورات في المفاوضات بشأن صفقة التبادل.

وأضاف أن ويتكوف التقى أمس بعائلات أسرى لا يزالون محتجزين في غزة، بالإضافة إلى أسرى تم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة الأخيرة، وأطلعهم على الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة جديدة.

وبحسب موقع واللا العبري، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إنهم يأملون بأن تؤدي الاحتجاجات في قطاع غزة، إلى جانب الضغط العسكري الإسرائيلي، إلى دفع حماس نحو المزيد من المرونة، والموافقة على إطلاق سراح أكثر من خمسة أسرى أحياء مقابل استئناف وقف إطلاق النار.

يتزامن ذلك مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن هذا الشهر . التوقعات بأن يسافر نتنياهو إلى واشنطن في عيد الفصح للقاء الرئيس ترامب .