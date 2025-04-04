قلق إسرائيلي من "اقتباس مزعج" في كلمة ترمب

القدس المحتلة/سما/

أفادت "القناة 12" العبرية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار في كلمة له للمساعدات العسكرية ضمن خطته لزيادة الرسوم الجمركية، مؤكدة أن تصريحاته تضمنت اقتباسا مزعجا لإسرائيل.



وفي إطار خطة زيادة الرسوم الجمركية، أشار ترامب إلى المساعدات العسكرية حيث أكد أن واشنطن لم تعد ترغب في دفع ثمن أمن دول أخرى.

وكانت كلماته الحازمة مضمنة في الوثيقة المرفقة والتي تضمنت اقتباسا كان مزعجا بشكل خاص بالنسبة لإسرائيل، حيث قال إن "مذكرة التفاهم أفادت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من خلال فتح سوق المشتريات الأمريكية أمام المنتجات الإسرائيلية، وفي المقابل لم تفتح مذكرة التفاهم سوق المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمام الموردين الأمريكيين".

ووفق القناة العبرية، لا تعرف وزارة المالية كيف تتعامل بشكل صحيح مع هذه "القنبلة" رغم أن صناعات الأسلحة من المرجح أن تكون معفاة، فإن المؤسسة الدفاعية تخشى أن تكون هي الأكثر تضررا.

- مذكرة التفاهم هي اتفاقية مساعدات بقيمة 38 مليار دولار لإسرائيل وقعها الرئيس الأسبق باراك أوباما منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

- في الوقت الراهن لا يوجد نقاش حول اتفاقية المساعدات على الرغم من أنها تنتهي قريبا.

هذا، ونقلت "القناة 12" عن مسؤولين كبار قولهم "ندرك أننا دخلنا فترة لا توجد فيها هدايا مجانية وعلينا الاستعداد لذلك".

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وذكرت القناة نقلا عن مسؤولين بوزارة المالية الإسرائيلية، أن تل أبيب فوجئت بالرسوم الجمركية التي فرضها عليها ترامب وأنه من المتوقع أن تفاوض واشنطن لتقليل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ووفق المصدر ذاته، لا تعرف وزارة المالية كيفية التعامل مع القنبلة الموقوتة حتى لا تضر بالميزان التجاري مع الأمريكيين.

وبين أنه من السابق لأوانه فهم التداعيات، إلا أنه يمكن بالفعل أن نرى أدلة على ذلك في ضعف الشيكل، والذعر لشراء الذهب، والخوف من أن تؤدي هذه الخطوة في الأمد البعيد إلى حرب تجارية وتغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الأربعاء، خلال فعالية في البيت الأبيض فرض رسوم جمركية على العديد من الدول تراوحت بين 10% و49%.

وصرح بأن العودة إلى "العصر الذهبي لأمريكا" ستبدأ مع بدء تطبيق خطة الرسوم الجمركية التي تثير قلق العالم أجمع.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعرضت للنهب على مر السنين من قبل الحلفاء والأعداء على حد سواء، بما في ذلك إسرائيل.

من المهم الإشارة إلى أنه وبتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد والصناعة النائب نير بركات، ألغت إسرائيل جميع الرسوم الجمركية التي فرضتها حتى الآن على المنتجات القادمة من الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل.

ومن المقرر أن يدخل تعديل أمر الضريبة التجارية والضمانات حيز التنفيذ بعد موافقة لجنة المالية وتوقيع وزير الاقتصاد والصناعة على الأمر، حيث سيتم إلغاء التعريفات الجمركية على جميع الواردات من الولايات المتحدة.

وأدت اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 1985 إلى إعفاء الغالبية العظمى (حوالي 99٪) من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية بالكامل. وبناء على ذلك، فإن خفض التعريفات الجمركية سوف ينطبق على عدد محدود للغاية من المنتجات في فئة الواردات الغذائية والزراعية من الولايات المتحدة.

وفي الواقع، فإن خفض الرسوم الجمركية من شأنه أن يؤدي إلى توسيع اتفاقية التجارة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.