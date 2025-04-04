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"بحضور نتنياهو المطلوب اعتقاله".. أوربان يبرر سبب انسحاب هنغاريا من المحكمة الجنائية الدولية

الجمعة 04 أبريل 2025 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بحضور نتنياهو المطلوب اعتقاله".. أوربان يبرر سبب انسحاب هنغاريا من المحكمة الجنائية الدولية



بودابست/سما/

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها تعتبرها منظمة سياسية أكثر من أن تكون محايدة في السنوات الأخيرة.


وقال أوربان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "السبب (لانسحاب هنغاريا من المحكمة الجنائية الدولية) هو أننا أصبحنا مقتنعين بأن المحكمة أصبحت سياسية. أي أنها في السنوات الأخيرة لم تعد محكمة محايدة قائمة على سيادة القانون، بل محكمة سياسية. ويتجلى ذلك بوضوح في قرارها بشأن إسرائيل".


وأشار إلى أن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو سيقدم مشروع قانون إلى البرلمان الهنغاري يوم الخميس بشأن انسحاب بودابيست من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أوربان أنه لا يمكن لدولة ديمقراطية المشاركة في المحكمة الجنائية الدولية.

وبدوره، أعرب نتنياهو عن دعمه لقرار أوربان.

وجاء قرار هنغاريا المثير للجدل تزامنا مع وصول نتنياهو إلى بودابيست، حيث تمثل زيارة نتنياهو إلى هنغاريا أول رحلة له إلى أوروبا وثاني رحلة خارجية منذ أن أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

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