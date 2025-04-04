ساندرز يفشل بمحاولة منع بيع قنابل لإسرائيل في الكونغرس

واشنطن/سما/

لم ينجح السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الخميس، في معركتهم لمنع بيع قنابل جديدة بمليارات الدولارات لإسرائيل.



ولم تحصل محاولتان مختلفتان سوى على 15 صوتا مؤيدا فقط، مع معارضة أكثر من 80 عضوا بالكونغرس.

وقال ساندرز للمشرعين من منصة مجلس الشيوخ: "نحن متواطئون بشدة"، وذلك بصفتنا المصدر الرئيسي للمساعدات العسكرية لإسرائيل.

من الجدير ذكره، أنه في فبراير، تجاوز ترامب المراجعة العادية للكونغرس للموافقة على مبيعات بما يقرب من 3 مليارات دولار لإسرائيل بمزيد من القنابل التي تزن ألفي و500 رطل (900 و230 كيلوجرام) ورؤوس حربية أخرى.

وأشار السيناتور كريس فان هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، إلى ما أسماه "الرؤية الملتوية" لترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإخراج أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة.

وتساءل فان هولين "ما الذي حدث للرجل الذي تعهد بإحلال السلام في الشرق الأوسط؟".

وبحسب تقرير صادر في أكتوبر 2024، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل بلغت قيمتها 17.9 مليار دولار منذ 7 أكتوبر 2023، وهو أعلى مستوى للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في عام واحد.

وفي يناير 2025، أخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس بنيتها بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل ذخائر لطائرات الهجوم والمروحيات، وقذائف مدفعية، وأنظمة توجيه للقنابل.

وفي مارس 2025، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، باستخدام صلاحيات الطوارئ لتجاوز المراجعة المعتادة من قبل الكونغرس.

بذلك، تجاوز إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في عام 2025 مبلغ 30 مليار دولار، مما يعكس التزام الولايات المتحدة المستمر بأمن إسرائيل في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.​