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ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود - سما الإخبارية

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ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود

الجمعة 04 أبريل 2025 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود



واشنطن/سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، بأن الولايات المتحدة ستعمل على حل مشكلة قطاع غزة العالقة منذ عقود.

وقال ترامب ردا على سؤال أحد الصحفيين على الطائرة الرئاسية بشأن إعادة توطين أهالي غزة: "نحن سنعمل على حل مشكلة غزة، هذه المشكلة العالقة منذ سنوات وعقود، كما تعرفون التقيت بعدد من الرهائن، والوضع فظيع".

وأضاف: "بدأ الإفراج عن الرهائن عندما أصبحت رئيسا، ونحن نسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن، الوضع في غزة مهم للغاية، فهي تحت حصار لسنوات طويلة وهذا سيء، كثير من الناس يموتون في غزة، ينبغي أن نقوم بشيء حيال ذلك".

يأتي ذلك في ظل إعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، أن القوات انتقلت إلى مرحلة جديدة في "عملية العزة والسيف" لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وتدمير قدرات "حماس" العسكرية والسلطوية.

وواصل الجيش الإسرائيلي هجومه في اليوم الـ17 من حرب صفنتها المنظمات الأممية على أنها "حرب إبادة جماعية" بحق سكان قطاع غزة، وسط غارات مكثفة على رفح وخان يونس وغزة قتل فيها العشرات منذ فجر اليوم، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.

#ترامب

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