ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود

وأضاف: "بدأ الإفراج عن الرهائن عندما أصبحت رئيسا، ونحن نسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن، الوضع في غزة مهم للغاية، فهي تحت حصار لسنوات طويلة وهذا سيء، كثير من الناس يموتون في غزة، ينبغي أن نقوم بشيء حيال ذلك".

يأتي ذلك في ظل إعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، أن القوات انتقلت إلى مرحلة جديدة في "عملية العزة والسيف" لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وتدمير قدرات "حماس" العسكرية والسلطوية.

وواصل الجيش الإسرائيلي هجومه في اليوم الـ17 من حرب صفنتها المنظمات الأممية على أنها "حرب إبادة جماعية" بحق سكان قطاع غزة، وسط غارات مكثفة على رفح وخان يونس وغزة قتل فيها العشرات منذ فجر اليوم، جلهم من النساء والأطفال وكبار السن.