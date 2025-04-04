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الأزهر يطالب باعتقال نتنياهو

الجمعة 04 أبريل 2025 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يطالب باعتقال نتنياهو



غزة/سما/

استنكر الأزهر الشريف بشدة أي تحرك يهدف إلى إضعاف المحكمة الجنائية الدولية أو الطعن في نزاهتها، في أعقاب استقبال المجر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب في لاهاي.


وذكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرفk في بيان الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية "هي صرح للعدالة الدولية وعلى المجتمع الدولي الوقوف صفا واحدا لدعمها في محاسبة مجرمي الحرب".


وشدد المرصد على أن "تفعيل القرارات الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب هو حجر الزاوية في بناء السلام والعدل"، مضيفا أن "البشر سواسية أمام القانون، ولا مكان لانتهاك الحقوق أو الاستهانة بالأرواح، وإلا سادت شريعة الغاب".

وأكد أنه "لا وقت للصمت، فالصمت يشرع لجرائم جديدة وغزة ليست سوى مقدمة لمأساة قادمة، والنتيجة واحدة: دماء تُراق وأزمات دولية تتفاقم، وسطور من الألم والفقد تكتب بدماء الأبرياء".

وذكر أنه "في ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها المجتمع الدولي، تواجه الإنسانية نقطة تحول محورية تستدعي منا وقفة تأمل جادة لإعادة تقييم آليات العدالة الدولية وتعزيز فاعليتها".

وأشار إلى أن "احترام القرارات الدولية لا يقتصر على كونه التزاما قانونيا فحسب، بل يُعتبر أساسا أخلاقيا وإنسانيا راسخا لبناء عالم يسوده السلام والعدل."

وأضاف أن "تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية يشكل تهديدا جسيما لجهود المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة. فالعدالة لا تعرف حدودا، ولا يمكن لأحد أن يفلت من العقاب مهما كان منصبه".

واستقبلت المجر الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

من جهتها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أن المجر لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة نتنياهو إلى البلاد.

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