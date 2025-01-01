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الجيش الإسرائيلي: قواتنا صادرت أسلحة بجنوب سوريا ودمرتهاه

الجمعة 04 أبريل 2025 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: قواتنا صادرت أسلحة بجنوب سوريا ودمرتهاه



القدس المحتلة/سما/

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي ديفرين إن القوات عملت في جنوب سوريا وصادرت أسلحة ودمرتها لمنع مما وصفها بـ"القوات المعادية" من ترسيخ وجودها.


وأضاف العميد إيفي ديفرين أن قوات الجيش الإسرائيلي قضت على الإرهابيين برا وجوا.

وصرح بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في المنطقة العازلة للحفاظ على أمن الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات من "اللواء 474" التابعة له نفذت عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا حيث صادرت أسلحة ومواد قتالية ودمرت بنى تحتية وصفتها بالإرهابية.

كما شنت إسرائيل ليل الأربعاء سلسلة غارات واسعة على مدن دمشق وحمص وحماة في سوريا استهدفت منشآت عسكرية.

هذا وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، عن إدانته للتصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا بما في ذلك الضربات الجوية التي أودت بحياة مدنيين.

وقال بيدرسن في بيان إن "هذه الأعمال تقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام الداخلي ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس".

وطالب المبعوث الأممي بوقف هذه الهجمات التي قد ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وإلى احترام سيادة سوريا والاتفاقيات القائمة، وكذلك وقف الإجراءات أحادية الجانب على الأرض، كما دعا جميع الأطراف على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة المخاوف الأمنية ومنع المزيد من التصعيد.

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