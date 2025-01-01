الجيش الإسرائيلي ينظم جولات للمواطنين الإسرائيليين في جنوب سورية المحتل

القدس المحتلة/سما/

ينظم الجيش الإسرائيلي جولات للمواطنين الإسرائيليين في الأراضي السورية التي احتلت في أعقاب سقوط نظام الأسد، ويعبر المشاركون في هذه الجولات خط وقف إطلاق النار بين هضبة الجولان المحتلة والأراضي السورية بمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي، خلال عيد الفصح اليهودي، الذي يصادف في نهاية الأسبوع المقبل.

وبادرت إلى هذه الجولات في الأراضي السورية المحتلة القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي والفرقة العسكرية 210، ودعت إليها جمعية إسرائيلية باسم "زملاء في النزهات"، ويشارك في تنظيمها المجلس الإقليمي للمستوطنات في هضبة الجولان وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة.

وتشمل هذه الجولات المنظمة وادي الرقاد، وهو أحد روافد نهر اليرموك، وجسر الحمة فوق نهر اليرموك، ونفق سكة حديد الحجاز عند نهر اليرموك، وموقع تقول الأسطورة التوراتية إن الله وعد إبراهيم بـ"أرض إسرائيل" بين نهري الفرات والنيل.

وستجري هذه الجولات بإرشاد الجيش الإسرائيلي، بعد حصول المشاركين فيها على تصريح خاص، وسيسمح بمشاركة عائلات في هذه الجولات، وتشمل مزارع شبعا عند سفوح جبل الشيخ. وسينقل المشاركون في الجولات بحافلات.



وستصل هذه الجولات إلى عمق 2.5 كيلومتر في الأراضي السورية المحتلة وبالقرب من قرية معربة. وفي هذه الأثناء أغلق باب التسجيل لهذه الجولات، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سينظم جولات أخرى في حال سمح الوضع الأمني بذلك.