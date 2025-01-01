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مسؤول إسرائيلي رفيع: دول عدة أبدت استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة

الجمعة 04 أبريل 2025 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي رفيع: دول عدة أبدت استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة



القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن مسؤول إسرائيلي رفيع،  قوله، أن "إسرائيل تجري مفاوضات مع أكثر من دولة بشأن استيعاب فلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف المسؤول الذي تحدّث إلى الصحفيين المرافقين لوفد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيانيمن نتنياهو في المجر، أن "إسرائيل جادّة جدًا في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان القطاع إلى دول أخرى.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن "هناك عدة دول أبدت استعدادها لاستقبال الفلسطينيين، لكنها طرحت شروطًا، وتطلب مقابلاً، ليس بالضرورة مالياً، بل أيضًا أموراً استراتيجية."

وأشار المسؤول إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على الضغط العسكري على حماس، وقال: "لا يمكن استعادة الأسرى من خلال صفقة ثم استئناف القتال بعد ذلك، حماس ليست بهذه السذاجة، إنهم يطالبون بضمانات جدية، بما في ذلك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابع: "استعادة الأسرى لا تزال ممكنة في ظل الجهد العسكري، من قال إن العدو لا ينكسر؟ قد يكون هناك آسرون يريدون الفرار، وبهذه الطريقة يمكن إنقاذ بعض الأسرى."

وأردف: "ما نرغب في رؤيته هو إنقاذ الأسرى، والقضاء على حماس، ومن ثم استغلال الفرصة لعملية هجرة طوعية واسعة، نحن نتحدث عن أكثر من مليون شخص. القطاع أصبح ركامًا، بسبب حماس، وليس بسببنا. ونحن نعمل على هذه الخطة.

وادعى المسؤول أن "إسرائيل" لا تسعى للسيطرة الدائمة على قطاع غزة، بل تهدف إلى نقل السيطرة إلى "ائتلاف من الدول العربية"، ينبغي أن تكون دول الخليج على رأس هذا الائتلاف، بحيث "تدير الوضع إلى أجل غير مسمى".

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