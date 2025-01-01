"أطباء بلا حدود" تعلن استشهاد أحد موظفيها مع أفراد أسرته في غزة

غزة/سما/

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الجمعة استشهاد أحد موظفيها في قطاع غزة مع أفراد من عائلته جراء غارة إسرائيلية.

وأعربت المنظمة عن "صدمتها وحزنها لمقتل زميلنا حسام اللولو في غارة جوية صباح الأول من نيسان/أبريل".

وأضافت "قُتل زميلنا حسام مع مئات آخرين في أنحاء قطاع غزة منذ استئناف القوات الإسرائيلية هجماتها في 18 آذار/مارس".

وأوضحت أن الحارس البالغ 58 عاما في وحدة الرعاية العاجلة التابعة لأطباء بلا حدود في خانيونس، قُتل مع زوجته وابنته البالغة 28 عاما في "الهجوم المروع" جنوب غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشادت منظمة "أطباء بلا حدود" باللولو و"تفانيه وتواضعه ورعايته الصادقة لمن حوله"، مضيفةً أنه ترك خلفه ولدان.

ودانت المنظمة "بشدة مقتله" ودعت "مجددا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين" مشددة على "ضرورة أن يتوقف سفك الدماء هذا".

واللولو هو الموظف الحادي عشر في "أطباء بلا حدود" الذي يستشهد في غزة منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا، والثاني منذ استئناف الحرب وتنصل إسرائيل من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

واستشهد مئات عمال الإغاثة خلال الحرب على غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 1249 شخصا استشهدوا منذ استئناف الحرب في 18 آذار/مارس، لتصل حصيلة الشهداء الإجمالية منذ بدء الحرب إلى 50,609.