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نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسيرات في سجون اسرائيل إلى 26 أسيرة

الجمعة 04 أبريل 2025 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسيرات في سجون اسرائيل إلى 26 أسيرة



رام الله / سما/

قال أمجد النجار، المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني، إنّ عدد الأسيرات المعتقلات من محافظة الخليل قد بلغ سبع أسيرات، وذلك في إطار التصعيد المستمر ضد النساء الفلسطينيات من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح النجار أن الأسيرات هن:
1. أماني محمود رضوان النجار من مخيم الفوار
2. سامية ياسر موسى جواعدة من دورا
3. ميسر محمود خليل هديبات من يطا
4. لينا محمد رمضان مسك طهبوب من الخليل
5. ميسون محمد محمد مشارقة من دورا
6. فاطمة حسن سلمان الجيسراوي من السموع
7. لينا محمد رمضان وزوز المحتسب من الخليل

وأشار نادي الأسير إلى أن هذا التصعيد المستمر في استهداف النساء الفلسطينيات يأتي في أكثر الفترات دموية بحقّ النساء الفلسطينيات في تاريخ الاحتلال، خاصة في ضوء العدوان الشامل والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في غزة.

كما لفت إلى الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء الأسيرات، ومنها عمليات الإعدام الميداني والاعتقالات الممنهجة التي ترافقها انتهاكات مروعة تشمل التعذيب والمعاملة القاسية.

وأكد النادي أن هذه الانتهاكات الجسيمة تتطلب تحركًا عاجلاً على الصعيدين المحلي والدولي لوقف هذه الجرائم وحماية حقوق الأسرى والأسرى.

ولفت نادي الأسير إلى أن غالبية الأسيرات معتقلات على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ"التحريض" والذي يشكل وجها آخر لجريمة الاعتقال الإداريّ، مشيراً إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ نحو 500 ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي اعتقلن من غزة.

وأوضح النجار ارتفاع عدد الاسيرات المعتقلات حاليا في سجون الاحتلال 26 أسيرة.

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