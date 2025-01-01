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الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات "ترومان" بالصواريخ والمسيرات ..

الجمعة 04 أبريل 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات "ترومان" بالصواريخ والمسيرات ..



سما / وكالات /

أعلن الحوثيون الجمعة استهداف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" وقطع حربية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن هذا الاشتباك "هو الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية، واستمر لعدة ساعات وتم خلالهما إفشال هجومين جويين كان العدو يحضر لتنفيذهما ضد بلدنا".

واضاف سريع": نتصدى للعدوان الأمريكي على بلدنا ونستعد لمواجهة أي تطورات محتملة خلال الفترة المقبلة، وسيعلم المعتدي أن اليمن العظيم لا يمكن أن ينكسر أو يستسلم ولن يترك واجباته تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت النتائج".

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