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مقتل شاب في جريمة اطلاق نار في الطيرة داخل أراضي الـ48

الجمعة 04 أبريل 2025 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في جريمة اطلاق نار في الطيرة داخل أراضي الـ48



القدس المحتلة/سما/

قتل الشاب معاذ عبد الحي (30 عاما)، وذلك بعد نحو نصف عام من مقتل والده، وأصيب شاب آخر (20 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي بأراضي 48، مساء أمس الخميس.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الضحية والمصاب تعرضا لإطلاق نار أثناء تواجدهما في ساحة منزل.

وبحسب المعطيات، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2025، 62 قتيلا بينهم امرأة و3 شبان قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وخلال العام الماضي (2024)، سُجّلت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقارنة بـ222 ضحية في عام 2023.

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