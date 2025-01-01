استشهاد فتى برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم واحتجاز جثمانه

بيت لحم / سما /

أعلنت وزارة الصحة، استشهاد فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، الليلة الماضية، واحتجازه جثمانه.

وأفادت الصحة، باستشهاد الفتى يوسف بكر زعول (17 عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة حوسان، الليلة الماضية، واحتجاز جثمانه.

وكان مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة قال لمراسلنا، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت عند منطقة "أم هندي" غربا، وقرب المدخل الرئيس لقرية واد فوكين، حيث سمع إطلاق رصاص كثيف فيما تواجدت سيارات إسعاف إسرائيلية.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت مرور المركبات.

كما قال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة لمراسلنا، إن بلاغا ورد إلى إسعاف الجمعية عن مصابين قرب حوسان، وأن قوات الاحتلال منعت طاقم الجمعية من الاقتراب من المصابين، وأجبرته على مغادرة مكان الحدث، دون التمكن من الحصول على معلومات دقيقة.