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اغتيال قيادي في القسام بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان

الجمعة 04 أبريل 2025 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال قيادي في القسام بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان



بيروت /سما/

اغتالت إسرائيل القيادي في حركة حماس حسن فرحات "أبو ياسر" في غارة فجر اليوم الجمعة استهدفت شقة سكنية في مدينة صيدا بجنوب لبنان، بجانب استشهاد ابنه وابنته في الاستهداف بحسب المعلومات الأولية.

وقالت مصادر إعلامية من بيروت إن الغارة استهدفت حي الزهور في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وتمت بواسطة طائرة مُسيرة إسرائيلية بحسب المعلومات، حيث أطلقت المُسيرة صاروخين على شقة سكنية في الحي ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص من بينهم القيادي بحركة حماس أبو ياسر فرحات والذي تفيد المعلومات بأنه تسلم مهمة المسؤول الأمني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضافت أن هذه العملية تأتي بعد استهدافات أخرى طالت شخصيات فلسطينية أخرى في لبنان وأيضا بعد الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت التي استهدفت أحد قياديي حزب الله، مشيرة إلى أن هذه الغارة وهذا التصعيد المستمر يأتي في وقت يستعد فيه لبنان لاستقبال المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس للبحث في مآل المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس التي تحتلها بجنوب لبنان والأسرى اللبنانيين في إسرائيل وما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البرية.

وتابعت قائلة إن الاغتيال الجديد يشير إلى مسار من التصعيد وليس التهدئة، واستمرار إسرائيل في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، وتبدو الحرب وكأنها مستمرة من جانب واحد هو الجانب الإسرائيلي.

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