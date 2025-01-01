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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 04 أبريل 2025 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة في عناوينها، استشهاد 112 موطنا وإصابة العشرات في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

إصابات واعتقالات وهدم في الضفة ومستوطنون يقيمون بؤرة جديدة في الخان الأحمر

مسؤول أممي: وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن ينتهي

فرنسا تعلن معارضتها كل أشكال الضم الإسرائيلي في الضفة وغزة

العاهل الأردني والمستشار الألماني يؤكدان ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

مجلس الوزراء ينسب للرئيس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية

مسؤولون: سياسات حماس في غزة قدمت للاحتلال الذرائع لمواصلة عدوانه

تورك: قصف إسرائيل سيارات إسعاف في غزة قد يرقى إلى جريمة حرب

الأيام:

القطاع: مئات الشهداء والجرحى في سلسلة مجازر متواصلة

الأمم المتحدة: 28 ألف نازح جديد في القطاع

شهيد برصاص الاحتلال في حوسان وإصابات خلال حملة اقتحامات

"السلام الآن" تكشف تفاصيل طريق "الأبارتهايد" الذي سيغلق قلب الضفة الغربية أمام الفلسطينيين

العدوان يتواصل على جنين وطولكرم ومخيماتها.. تصعيد عمليات هدم المنازل وتدمير البنى التحتية

الحكومة تنسب للرئيس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية بهدف ترشيد النفقات

مخطط لإقامة 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار القدس

القدس:

مركز تنموي يحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد القطاع.. اشتداد المجاعة ينذر بموت جماعي

112 شهيدا ونزوح تحت النار

إغلاق مدارس الفرقان في القدس بعد 30 عاما على تأسيسها

موجة تهجير جديدة في مخيم جنين

العاهل الأردني والمستشار الألماني يدعوان لوقف إطلاق النار

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