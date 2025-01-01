  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: إسرائيل تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في غزة

الجمعة 04 أبريل 2025 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: إسرائيل تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في غزة



غزة/سما/

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن إسرائيل تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، قيم فيه لازاريني الأوضاع في غزة حيث تواصل سلطات الاحتلال عدوانها منذ 18 شهرا.

وذكر لازاريني أن الجوع واليأس ينتشران في قطاع غزة مع استخدام الاحتلال الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا.

وأشار إلى أن إسرائيل تفرض حصارا خانقا على غزة منذ أكثر من شهر وتواصل منع دخول البضائع الأساسية، مثل الغذاء والدواء والوقود، وهو ما وصفه بـالعقاب الجماعي.

ولفت إلى أن المواطنين في غزة متعبون جدا لأنهم محاصرون في مساحة صغيرة، وطالب برفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة تنسب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية

إسرائيل تقتل 31 فلسطينيا بينهم أطفال بقصف مدرسة في غزة

وزير الاقتصاد الإسرائيلي: لا عودة للعمال الفلسطينيين بسبب موقف السلطة

كاتس يحذّر الشرع “بدفع ثمن باهظ” إذا سمحت للقوات المعادية بدخول سوريا وتهديد مصالحها الأمنية

مصدر مقرب من إدارة ترامب: إيران قد تختفي بحلول سبتمبر إن لم توقف سعيها لامتلاك سلاح نووي

جيش الاحتلال الاسرائيلي : نكثف ضرباتنا في غزة تمهيدًا للاجتياح البري

الدوحة ترد رسميا على فضيحة "قطر جيت" الاسرائيلية ..

الأخبار الرئيسية

صحيفة امريكية تكشف خطة جيش الاحتلال الجديدة في قطاع غزة..

قطر غيت.. نتنياهو فقد السيطرة على زمام الأمور .. لماذا عمل مقرّبوه على إعلاء شأن الدوحة على حساب مصر؟

جيش الاحتلال يوسع عدوانه البري شمال قطاع غزة وسط قصف وأحزمة نارية كثيفة

مجزرة جديدة ..19 شهيدا في قصف للاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة

استطلاع معاريف: بينيت يقلب التوازن في إسرائيل بـ29 مقعدا محتملا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية