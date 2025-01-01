  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة ونتنياهو يزور البيت الأبيض قريبا..

الجمعة 04 أبريل 2025 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة ونتنياهو يزور البيت الأبيض قريبا..



واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته ستعمل على "حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأقر ترامب بأن غزة تعرضت للحصار منذ سنوات طويلة وبأن كثيرين يقتلون هناك، مؤكدا أن واشنطن "تسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين هناك".

وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب إنه تحدث إلى نتنياهو، مضيفا أنه قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وفي ذات السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن نتنياهو قد يزور البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة.

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة تنسب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية

إسرائيل تقتل 31 فلسطينيا بينهم أطفال بقصف مدرسة في غزة

كاتس يحذّر الشرع “بدفع ثمن باهظ” إذا سمحت للقوات المعادية بدخول سوريا وتهديد مصالحها الأمنية

وزير الاقتصاد الإسرائيلي: لا عودة للعمال الفلسطينيين بسبب موقف السلطة

جيش الاحتلال الاسرائيلي : نكثف ضرباتنا في غزة تمهيدًا للاجتياح البري

مصدر مقرب من إدارة ترامب: إيران قد تختفي بحلول سبتمبر إن لم توقف سعيها لامتلاك سلاح نووي

الدوحة ترد رسميا على فضيحة "قطر جيت" الاسرائيلية ..

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يوسع عدوانه البري شمال قطاع غزة وسط قصف وأحزمة نارية كثيفة

مجزرة جديدة ..19 شهيدا في قصف للاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة

استطلاع معاريف: بينيت يقلب التوازن في إسرائيل بـ29 مقعدا محتملا

مصدر مقرب من إدارة ترامب: إيران قد تختفي بحلول سبتمبر إن لم توقف سعيها لامتلاك سلاح نووي

تركيا توجه رسالة نارية لإسرائيل وتطالبها بالتخلي عن سياستها التوسعية والتوقف عن تقويض الاستقرار في سوريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية