ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة ونتنياهو يزور البيت الأبيض قريبا..

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته ستعمل على "حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأقر ترامب بأن غزة تعرضت للحصار منذ سنوات طويلة وبأن كثيرين يقتلون هناك، مؤكدا أن واشنطن "تسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين هناك".

وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب إنه تحدث إلى نتنياهو، مضيفا أنه قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وفي ذات السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن نتنياهو قد يزور البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة.