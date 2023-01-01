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مجزرة جديدة ..19 شهيدا في قصف للاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة

الجمعة 04 أبريل 2025 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة ..19 شهيدا في قصف للاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد 19 مواطنا وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا مكونا من ثلاثة طوابق في منطقة حي المنارة جنوب شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 19 مواطنا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت، استشهد 112 مواطنا في غارات لقوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أمس الخميس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523، والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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