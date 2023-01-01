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واشنطن تعترض صاروخا من اليمن أطلق نحو إسرائيل أثناء مروره في الأجواء السعودية

الجمعة 04 أبريل 2025 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعترض صاروخا من اليمن أطلق نحو إسرائيل أثناء مروره في الأجواء السعودية



القدس المحتلة/سما/

قال إعلام عبري، الخميس، إن الولايات المتحدة اعترضت صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، أثناء مروره في الأجواء السعودية.
وذكرت القناة “12” الخاصة أن سلاح الجو الأمريكي اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، قبل أن يصل إلى الحدود.
ولفتت إلى عدم تفعيل صفارات الإنذار داخل إسرائيل نتيجة هذا الهجوم.
وحتى ساعة نشر الخبر، لم تصدر الرياض أي تعليق رسمي بشأن عملية اعتراض الصاروخ فوق أجوائها.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.
بينما تجاهلت الجماعة تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف  شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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