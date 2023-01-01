مقاتلات إسرائيلية تدمر مسجدا في خان يونس والجيش ينذر بإخلاء مناطق جديدة

غزة / سما/

دمرت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الخميس، مسجدا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي في القطاع المحاصر.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مسجدا في منطقة قيزان النجار بخان يونس، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأوضح الشهود أن مسجد “فهمي شراب” سوي بالأرض عقب استهدافه بعدد من الصواريخ.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية جراء قصف المسجد.

ومنذ بدء الإبادة على غزة، دمرت إسرائيل بشكل كلي 825 مسجدا، كما تضرر 161 مسجدا آخر بشكل بالغ، إلى جانب تدمير 3 كنائس، وفق آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

والأحد، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

وأنذر الجيش الإسرائيلي أيضًا، مساء الخميس، الفلسطينيين في عدة مناطق داخل مدينة غزة بضرورة الإخلاء الفوري والتوجه نحو جنوب القطاع.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس، إنه ينذر سكان بلدة غزة القديمة، وأحياء الصبرة، وتل الهوى، والزيتون الغربي داخل مدينة غزة، بضرورة الإخلاء الفوري والتوجه نحو جنوب قطاع غزة.

ووفقًا للبيان المنشور، حذر الجيش من أن هذا “إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم”، داعيًا الفلسطينيين إلى الانتقال فورًا لمراكز الإيواء في منطقة المواصي.

وأرفق المتحدث بلسان الجيش التحذير بخريطة توضيحية للمناطق التي أنذر سكانها بإخلائها.

وفي وقت سابق اليوم، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان مناطق وأحياء شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل الهجوم عليها، وهي منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة والتركمان والزيتون الشرقي.

يأتي ذلك في ظل استمرار المجاعة جراء مواصلة إسرائيل إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ 2 مارس/ آذار المنصرم، وتوقف عمل المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي منذ الثلاثاء، بسبب نفاد الدقيق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.