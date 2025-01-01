  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال الاسرائيلي : نكثف ضرباتنا في غزة تمهيدًا للاجتياح البري

الخميس 03 أبريل 2025 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي : نكثف ضرباتنا في غزة تمهيدًا للاجتياح البري



القدس المحتلة / سما/
 
 كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الهجوم الجوي المكثف في قطاع غزة تمهيدا للاجتياح البري .

واضاف إيفي دوفيرين بأول تصريح علني له مساء اليوم الخميس بعد توليه منصبه. " في شمال غزة، تُداهم القوات أهدافًا وتطهر المنطقة. علاوة على ذلك، نُحافظ على الغموض العملياتي لمفاجأة العدو. أفعالنا ستُثبت جدارتها".

وأضاف: "تم استهداف أكثر من 600 هدف في غزة وتم القضاء على أكثر من 250 مسلحا منذ استئناف القتال.

وتابع قائلا: نعمل وفق خطة تدريجية متفاوتة الشدة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنعنا من مواصلة التقدم هو إطلاق سراح رهائننا".

وفي الضفة الغربية قال :" يواصل اليش الدفاع عمله للقضاء على الإرهاب".

الأكثر قراءة اليوم

قائمة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الدول العربية..

كاتس يحذّر الشرع “بدفع ثمن باهظ” إذا سمحت للقوات المعادية بدخول سوريا وتهديد مصالحها الأمنية

الحكومة تنسب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية

الاحتلال يهدد باجتياح أحياء شرق مدينة غزة ويجبر المواطنين على الرحيل قسرا

"ساعر" : إنهاء حرب غزة يكون بعودة الأسرى وخروج “حماس” من القطاع ولن نسمح لـ”حزب الله” بالتعافي

وزير الاقتصاد الإسرائيلي: لا عودة للعمال الفلسطينيين بسبب موقف السلطة

كاتس: إحراق منازل الفلسطينيين بالضفة ليس إرهابا..

الأخبار الرئيسية

5cad2a37-52c4-478b-aeab-956cc1fc7166

غزة : عشرات الشهداء بمجزرة جديدة باستهداف الاحتلال مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح

"ساعر" : إنهاء حرب غزة يكون بعودة الأسرى وخروج “حماس” من القطاع ولن نسمح لـ”حزب الله” بالتعافي

كاتس يحذّر الشرع “بدفع ثمن باهظ” إذا سمحت للقوات المعادية بدخول سوريا وتهديد مصالحها الأمنية

عشية يوم الطفل..الجهاز المركزي الفلسطيني : 39 ألف يتيم بغزة والمجاعة وسوء التغذية تهدد حياتهم

اليوم الـ17 من عودة الحرب: شهداء بالعشرات وتوسع كبير للعمليات العسكرية الاسرائيلية ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية