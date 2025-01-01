جيش الاحتلال الاسرائيلي : نكثف ضرباتنا في غزة تمهيدًا للاجتياح البري

القدس المحتلة / سما/

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الهجوم الجوي المكثف في قطاع غزة تمهيدا للاجتياح البري .

واضاف إيفي دوفيرين بأول تصريح علني له مساء اليوم الخميس بعد توليه منصبه. " في شمال غزة، تُداهم القوات أهدافًا وتطهر المنطقة. علاوة على ذلك، نُحافظ على الغموض العملياتي لمفاجأة العدو. أفعالنا ستُثبت جدارتها".

وأضاف: "تم استهداف أكثر من 600 هدف في غزة وتم القضاء على أكثر من 250 مسلحا منذ استئناف القتال.

وتابع قائلا: نعمل وفق خطة تدريجية متفاوتة الشدة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنعنا من مواصلة التقدم هو إطلاق سراح رهائننا".

وفي الضفة الغربية قال :" يواصل اليش الدفاع عمله للقضاء على الإرهاب".