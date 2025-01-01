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غزة : عشرات الشهداء بمجزرة جديدة باستهداف الاحتلال مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح

الخميس 03 أبريل 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : عشرات الشهداء بمجزرة جديدة باستهداف الاحتلال مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح



غزة /سما/

استشهد 29 مواطنًا فلسطينيًّا -في حصيلةٍ أولية- وأصيب اكثر من 100 آخرون، مساء اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في القطاع.

وأفاد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، في تصريحٍ له ، أن العدوان الإسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم في حي التفاح، ما أسفر عن مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال 29 شهيدا  شهيدًا وأكثر من 100 جريحًا بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة منازل في منطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية، أن الاحتلال استهدف أحد مباني مدرسة دار الأرقم الممتلئة بالنازحين بثلاث صواريخ حربية ثقيلة.

وأوضحت المصادر، أن الشهداء والجرحى يتوافدون تباعًا إلى مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في المعدات الطبية وازدحام كبير للمصابين نتيجة استهدافات سابقة.

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