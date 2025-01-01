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سلطة المياه: "ميكروت" تقلّص كميات المياه المخصصة لمحافظة الخليل من خط دير شعر

الخميس 03 أبريل 2025 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: "ميكروت" تقلّص كميات المياه المخصصة لمحافظة الخليل من خط دير شعر



الخليل/سما/

أفادت سلطة المياه، اليوم الخميس، بأن شركة "ميكروت" الإسرائيلية قامت بتقليص كميات المياه المزودة من وصلة مياه دير شعر لمحافظات جنوب الضفة، وتحديدا محافظة الخليل، بمعدل وصل في الآونة الأخيرة الى أكثر 5500 كوب/يوم.

وأوضحت سلطة المياه، في بيان، أن هذه الوصلة كانت تغذي المنطقة بكميات مياه تصل الى 32000 كوب/يوم، وبعد التخفيض أصبحت تزود ما معدله 26500 كوب/يوم، مشيرة الى أن عملية تقليص الكميات مستمرة، الأمر الذي سيؤثر على برنامج التوزيع المعتمد للمناطق المزودة من هذه الوصلة.

وأشارت الى أنه بعد التواصل مع شركة "ميكروت" أوضحت الأخيرة الى أن عملية تقليص الكميات جاءت نتيجة لقيام الشركة بأعمال صيانة، وتطوير لمضخات الدفع في نظام دير شعر، بحيث يكون الوضع أكثر استقرار خلال فصل الصيف المقبل. 

واستدركت قائلة: الطاقم الفني مستمر في المتابعة مع "ميكروت"؛ لعودة كميات الضخ كما في السابق، وسيتم اطلاع مزودي الخدمات بأي تطورات لاحقة.

وأهابت سلطة المياه البلديات والهيئات المزودة للمياه باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين وفق الكميات المتاحة، وإعادة جدولة عمليات التوزيع، لتتلاءم مع الظرف الطارئ الحالي.

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