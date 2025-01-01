السفير الأعرج يقدم أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية البيرو سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة فلسطين

ليما/سما/

قدم السفير عبد الناصر الأعرج أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية البيرو دينا بولوارت، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة فلسطين لدى جمهورية البيرو.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الجمهوري في العاصمة ليما، بحضور وزير خارجية البيرو ألمر شيالر، حيث رحبت بولوارت بالسفير الأعرج، وتمنت له التوفيق والنجاح في مهامه لدى البيرو.

كما التقى الأعرج مع وزير الخارجية ألمر شيالر بحضور عدد من المدراء والمسؤولين، وأعرب وزير الخارجية عن وقوف بلاده إلى جانب دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة، والعمل مع الأسرة الدولية من أجل تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستكون على جدول أعماله خلال زيارته المرتقبة إلى المنطقة.

من جانبه، نقل الأعرج تحيات الرئيس محمود عباس، والحكومة والشعب الفلسطيني إلى جمهورية البيرو، رئيساً وحكومة وشعباً، معرباً عن تقدير القيادة الفلسطينية لدعم البيرو لشعبنا وقضيته الوطنية العادلة والمشروعة.

كما ثمن الأعرج، مواقف البيرو الداعمة للقضية الفلسطينية، وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً تكثيف جهوده لتعزيز هذه العلاقات وتوطيدها، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.