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اليوم الـ17 من عودة الحرب: شهداء بالعشرات وتوسع كبير للعمليات العسكرية الاسرائيلية ..

الخميس 03 أبريل 2025 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم الـ17 من عودة الحرب: شهداء بالعشرات وتوسع كبير للعمليات العسكرية الاسرائيلية ..



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧ من عودة الحرب موقعة العشرات من الشهداء والجرحى .

وحسب مصادر طبية فان 100 شهيد د ارتقوا خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية على منازل وخيام بخان يونس جنوب القطاع ما اسفر عن استشهاد ٢٠ مواطنا على الاقل واصابات العشرات.

واستشهد خمسة مواطنين من عائلة العقاد باستهداف خيمة في منطقة الكتيبة وسط خان يونس .

والشهداء هم أشرف العقاد ، أية جمعة العقاد ، محمود أحمد حسين العقاد وزوجته.

كما استشهد المواطن محمد عصام السيد ومواطن آخر بقصف خيمة في المواصي غرب المدينة.

واستشهد خمسة مواطنين واصيب سبعة اخرون بقصف منزلهم في حي المنارة جنوب خان يونس.

والشهداء هم المواطن محمد عبد الرحيم إسحاق شراب وزوجته وثلاثة من أولاده سمر وحذيفة ومحمد وأحمد شراب .

وقصف الاحتلال منزلا ثان لعائلة شراب قرب الضابطة الجمركية شرق خان يونس ما اسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء.

وارتقى اربعة شهداء من عائلة الغلبان بقصف منزلهم في منطقة معن شرقي خان يونس و هم

الشهيد محمود حسين الغلبان "وزوجته" والشهيد: أحمد حسين الغلبان "وزوجته".

وطالت الغارات منزلا لعائلة البيوك في قيزان ابو رشوان جنوب خان يونس نجم عنه شهيد وجريح وخيمة لعائلة ابو مصطفى بقرية عبسان شرق خان يونس استشهد فيها مواطن واصيب عدد من المواطنين بجراح.

وأكمل جيش الاحتلال حصار مدينة رفح وشن عشرات الغارات عليها .

وادّت غاراته على المدينة خلال ٢٤ ساعة إلى استشهاد نحو ١٥ مواطن.

وفي غزة استشهد اكثر من ١٥ شهيد جراء استهداف مربع سكني كامل في شارع المنصورة في حي الشجاعية شرق غزة ، وما زال هناك عالقين تحت الانقاض .

واستشهد الدكتور أحمد طلال الخضري وعدد من عائلته في قصف الاحتلال منزلهم في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وببيت لاهيا استشهد ليلا ثلاثة مواطنين جراء غارة على منزل.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول ٢٤ شهيد، و ٥٥ إصابة خلال 24 ساعة الماضية

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (١٠٦٦ شهيد، ٢٥٩٧ اصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٠٤٣٢ شهيد و ١١٤٦٣٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

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