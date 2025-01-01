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الطقس: أجواء ربيعية معتدلة

الخميس 03 أبريل 2025 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء ربيعية معتدلة



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام ربيعيا لطيفا ومعتدلا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام باردا ًنسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام وحاراً نسبياً الى حار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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