الاحتلال يهدد باجتياح أحياء شرق مدينة غزة ويجبر المواطنين على الرحيل قسرا

غزة / سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا وصفه بـ"الخطير والعاجل" للاهالي في الأحياء شرق مدينة غزة.

وطالب الاهالي بإخلائها فورًا، تمهيدًا لما وصفه بعمليات عسكرية وشيكة "بقوة شديدة" في المنطقة.

وقال بيان جيش الاحتلال إن العمليات ستتركز في حي الشجاعية، وأحياء الجديدة، التركمان، توسعة نفوذ، والزيتون الشرقي، بذريعة "تدمير البنية التحتية الإرهابية" على حد تعبيره.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ17 من عودة الحرب موقعة العشرات من الشهداء والجرحى .

وحسب مصادر طبية فان 88 شهيدا ارتقوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.