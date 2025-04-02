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اليمن: استشهاد مواطن جراء غارة أمريكية على منطقة رأس عيسى في الحديدة

الأربعاء 02 أبريل 2025 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليمن: استشهاد مواطن جراء غارة أمريكية على منطقة رأس عيسى في الحديدة



صنعاء/سما/

 قالت وسائل إعلام تابعة لحركة “أنصار الله” (الحوثيون)، مساء اليوم الأربعاء، إن «العدوان الأمريكي استهدف بغارة منطقة رأس عيسى في الصليف بمحافظة الحديدة الساحلية ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر».

وذكرت وكالة سبأ، بنسختها التابعة للحركة، أن «العدو الأمريكي عاود، مساء اليوم الأربعاء، استهداف شرق مدينة صعدة بغارة».

وسبق ذلك مساء الثلاثاء، وفق وسائل الإعلام ذاتها، أن استهدفت غارات أمريكية «مبنى فرع مؤسسة المياه ومحطة توليد الطاقة وخزانات الديزل والمخازن في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة، ما أدى لاستشهاد وإصابة خمسة من موظفي فرع المؤسسة».

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة “أنصار الله”، في بيان اليوم الأربعاء، «أن عدد الشهداء (منذ بدء الغارات في 15 مارس/أذار وحتى الأول من أبريل/نيسان) بلغ 61 وإصابة 139 جميعهم مدنيون».

واستأنفت واشنطن غاراتها على مناطق نفوذ الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس/آذار، في سياق جولة ثانية تستهدف، وفق الإدارة الأمريكية، قدرات الحركة ، التي تتهمها واشنطن باستهداف الملاحة الدولية، بينما يعتبر الحوثيون “العدوان الأمريكي” ردًا على موقفهم المساند لغزة ضد ما تتعرض له من عدوان إسرائيلي لأكثر من 17 شهرا.

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