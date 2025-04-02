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الأمم المتحدة تندد بـ”حرب بلا حدود” في قطاع غزة

الأربعاء 02 أبريل 2025 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تندد بـ”حرب بلا حدود” في قطاع غزة



غزة/سما/

نددت الأمم المتحدة الأربعاء بـ”حرب بلا حدود” في غزة تعقيبا على انتشال جثث 15 مسعفا قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع الفلسطيني.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن الأحد انتشال جثث 15 مسعفا قتلهم الجيش الإسرائيلي باستهداف سيارات إسعاف في قطاع غزة قبل ذلك بأسبوع، بينهم ثمانية من مسعفيه وستة من عناصر الدفاع المدني، وموظف في وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وروى مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال في مداخلة عبر الفيديو من دير البلح، تنسيقه مهمة الكشف عن “مقبرة جماعية” للمسعفين وعناصر الدفاع المدني.

وأوضح أنهم كانوا “لا يزالون يرتدون زيهم الرسمي، ولا يزالون يرتدون القفازات”، وقتلوا أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، مشيرا الى أن سيارات الإسعاف الخاصة بهم “تعرضت للقصف واحدة تلو الأخرى أثناء دخولها منطقة كانت القوات الإسرائيلية تتقدم فيها”.

وتابع “ما يحدث هنا يتحدى الحياء ويتحدى الإنسانية ويتحدى القانون… إنها حقا حرب بلا حدود”.

أضاف “الغارات الجوية تهز القطاع ليل نهار. والقنابل تتساقط بلا توقف، بينما تفيض المستشفيات بالإصابات الجماعية”، متحدثا عن “حلقة لا نهائية من الدم والألم والموت. غزة فخ موت”.

 

بدوره، أعرب المتحدث ستيفان دوجاريك عن “صدمة” الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جراء “هجمات الجيش الإسرائيلي” على قافلة الإسعاف.

وأكد المتحدث أن غوتيريش يطالب بـ”تحقيق شامل، معمق، ومستقل” في الهجمات التي طالت العاملين في المجال الانساني، مشيرا الى مقتل “408 شخصا على الأقل” منهم منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

على صعيد آخر، أشار ويتال الى أن 64% من مساحة غزة باتت حاليا “تحت أوامر النزوح القسري” أو داخل ما يسمى بـ”المنطقة العازلة” نتيجة انذارات الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان مناطق عدة في القطاع.

وأضاف “لا مكان ولا أحد آمنا”، مشيرا الى أن زملاءه يخبرونه أنهم “يريدون فقط أن يموتوا مع عائلاتهم. أسوأ مخاوفهم هي النجاة بمفردهم”.

(أ ف ب)

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