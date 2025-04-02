صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، ان صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات في غلاف قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجري فحص التفاصيل حول الحادثة.



وأشار الجيش في بيان منفصل أن سلاح الجو اعترض قبل قليل قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من شمال قطاع غزة.

وقال في البيان: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار الساعة 21:17 في مستوطنات غلاف غزة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفتين أطلقتا من شمال غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

ومن جانبها، اعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، قائلة في بيان: "قصفنا سديروت ونير عام وكفار عزة برشقة صاروخية".

يأتي ذلك عقب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة بشكل كبير، وقال إن من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف في بيان أنه سيكون هناك إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال، ودعا سكان غزة إلى "القضاء على حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين"، وقال إن "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب".

وشن الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء، هجمات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وبخاصة في مناطق الجنوب ورفح، وأسفرت الهجمات عن استشهاد وإصابة العشرات.