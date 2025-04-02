مصر تستنكر زيارة بن غفير إلى الأقصى وتحذر..

القاهرة/سما/

أعربت مصر عن استنكارها لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، محذرة من انفجار الأوضاع نتيجة الاستفزازات الإسرائيلية.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، أن اقتحام بن غفير للأقصى "استفزاز وتأجيج مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم في ثالث أيام عيد الفطر".



وذكرت مصر أنه "إلى جانب عدم قانونية أو شرعية أية إجراءات إسرائيلية تتعلق بالمسجد الأقصى الذي يعد مكان عبادة خالصا للمسلمين، فإن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولى ومصدرا رئيسيا لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة".

وحذرت من مغبة الاستمرار في هذا النهج "الشديد الاستفزاز والتهور" ومن أي محاولات للمساس بتلك المقدسات، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس.

وشددت على أن "استمرار العجز عن وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية وعدم اتخاذ إجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات المستهترة والمستخفة بالقانون الدولي، من شأنها أن تشكل أساسا لموجة غضب واسعة قد تتسبب في تفجر الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين".

وفي وقت سابق اليوم، أقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى يرافقه عشرات المستوطنين، وسط حراسة مشددة من الشرطة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية قولها إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين بقيادة الوزير بن غفير اقتحموا الأقصى اليوم الأربعاء على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.