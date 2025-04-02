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الجزائر تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بعد تصاعد المجازر في غزة

الأربعاء 02 أبريل 2025 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بعد تصاعد المجازر في غزة



الجزائر/سما/

طلبت الجزائر، الأربعاء، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في فلسطين، ومن المنتظر عقده غدا الخميس.

يأتي ذلك فيما يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتواصل عدوانا عسكريا دمويا بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "طلبت الجزائر، الأربعاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، ومن المنتظر أن يتم عقد الجلسة بعد ظهر يوم غد الخميس".

وأرجعت الطلب إلى "التصعيد (الإسرائيلي) الخطير الذي يشهده الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة التي تعاني من حصار منذ أكثر من شهر، مصحوبا بعمليات قتل عشوائي، شملت عمال الإغاثة".

وتابعت: "كما يأتي بعد إعلان العثور على جثامين 15 من العاملين في مجال الطوارئ وعمال الإغاثة في غزة، تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الفلسطيني والأمم المتحدة".

ويأتي الطلب الجزائري كذلك "بعد التنامي غير المسبوق لموجة العنف من طرف المستوطنين في الضفة الغربية"، وفق الوكالة.

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