غارات إسرائيلية على دمشق وحماة (فيديو)

دمشق/سما/

شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات في سوريا ليل الأربعاء، طالت على وجه الخصوص محيط مركز للبحوث العلمية في شمال دمشق، وقرب مدينة حماة وسط البلاد، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة في دمشق”، إضافة الى “غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مدينة حماة”.

وقال سكان في العاصمة دمشق إنه تم سماع” دوي عدة انفجارات عنيفة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في مساكن برزة “.

وتعرض مركز البحوث العلمية لغارات إسرائيلية خلال الأعوام السابقة كان أعنفها في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وشنت إسرائيل غارات جوية على سوريا لسنوات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، مستهدفة ما وصفتها بمنشآت عسكرية مرتبطة بإيران وعمليات نقل أسلحة من طهران إلى “حزب الله” اللبناني.

(وكالات)