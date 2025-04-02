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مفوض الأونروا: تم تجاوز كل الخطوط الحمراء في غزة مرارا وتكرارا

الأربعاء 02 أبريل 2025 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الأونروا: تم تجاوز كل الخطوط الحمراء في غزة مرارا وتكرارا



غزة/سما/

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ان القوات الإسرائيلية شنت غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.

واضاف ان التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه.

واكد ان العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.

واشارت إلى أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها انتهاك للقانون الدولي.

ودعا لإجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقتها.

واكد انه تم تجاوز كل الخطوط الحمراء في غزة مرارا وتكرارا.

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