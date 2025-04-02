الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في رفح ويرسل الفرقة 36 إلى غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء بأن الجيش الإسرائيلي بدأ توسيع نطاق عملياته البرية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وأرسل الفرقة 36 إلى هناك.



يأتي هذا التطور بعد سلسلة من الهجمات واسعة النطاق التي شنها الجيش خلال الليل في جنوب القطاع.

وفي إطار الإجراءات الميدانية، دعا جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرا سكان رفح إلى إخلاء المنطقة بشكل فوري والتوجه نحو خان يونس، في خطوة تهدف إلى تهيئة المنطقة قبل المناورة البرية.

مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن الهدف من توسيع العمليات البرية يتمثل في السيطرة على مساحات أوسع من الأراضي لتقويض نفوذ حركة "حماس" بين السكان المحليين، مما قد يدفع الحركة للتحرك بوتيرة أسرع نحو التوصل إلى صفقة محتملة.

من جانبها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن فرقة المدرعات 36 تقود العملية البرية الجديدة في غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية عسكرية موسعة لتعزيز الضغط على حركة "حماس".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في وقت سابق اليوم عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، بهدف السيطرة على مساحات أكبر من الأراضي التي سيتم ضمها إلى "المناطق العازلة".

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة المئات، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.