  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في رفح ويرسل الفرقة 36 إلى غزة

الأربعاء 02 أبريل 2025 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في رفح ويرسل الفرقة 36 إلى غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء بأن الجيش الإسرائيلي بدأ توسيع نطاق عملياته البرية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وأرسل الفرقة 36 إلى هناك.


يأتي هذا التطور بعد سلسلة من الهجمات واسعة النطاق التي شنها الجيش خلال الليل في جنوب القطاع.

وفي إطار الإجراءات الميدانية، دعا جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرا سكان رفح إلى إخلاء المنطقة بشكل فوري والتوجه نحو خان يونس، في خطوة تهدف إلى تهيئة المنطقة قبل المناورة البرية.

مصادر أمنية إسرائيلية كشفت أن الهدف من توسيع العمليات البرية يتمثل في السيطرة على مساحات أوسع من الأراضي لتقويض نفوذ حركة "حماس" بين السكان المحليين، مما قد يدفع الحركة للتحرك بوتيرة أسرع نحو التوصل إلى صفقة محتملة.

من جانبها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن فرقة المدرعات 36 تقود العملية البرية الجديدة في غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية عسكرية موسعة لتعزيز الضغط على حركة "حماس".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن في وقت سابق اليوم عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، بهدف السيطرة على مساحات أكبر من الأراضي التي سيتم ضمها إلى "المناطق العازلة".

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة المئات، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

قطر غيت: الدوحة “زرعت” أشخاصًا بديوان نتنياهو وحصلت على معلوماتٍ سريّةٍ..

الجيش الاسرائيلي يعرض نتائج تحقيقه وسط بكاء وصراخ من الحضور.. وقائد عسكري : لم نفهم حجم ما خططت له “حماس”

تقرير: أجهزة الأمن الإسرائيلية "فوجئت" بإعلان نتنياهو بشأن محور "فيلادلفي الثاني"

الاحتلال الاسرائيلي ينفذ مجازر دامية في رفح وخانيونس وعيادة الأونروا في جباليا ..

ألمانيا تفند مزاعم إسرائيل حول نقل مئات الغزيين جواً إلى أراضيها تنفيذاً لخطة ترامب..

نتنياهو: سيطرنا في غزة على محور "ميراج" وسيكون فيلادلفيا رقم 2 …

بعد فضيحة “سيغنال غيت”.. مستشار الأمن القومي يقع في ورطة جديدة بسبب “جيميل”

الأخبار الرئيسية

photo_2025-04-02_18-08-17

تقرير: أجهزة الأمن الإسرائيلية "فوجئت" بإعلان نتنياهو بشأن محور "فيلادلفي الثاني"

photo_2025-04-02_16-54-39

إعلام إسرائيلي: محور ميراج لتنفيذ خطة "الإجلاء الطوعي"

2-7-730x438

استشهاد 3 من عناصر الشرطة الفلسطينية وطفل بقصف جوي على دير البلح (فيديو)

67ed54e942360459661b0e80

71 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

نتنياهو: سيطرنا في غزة على محور "ميراج" وسيكون فيلادلفيا رقم 2 …

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية