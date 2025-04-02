نتنياهو يمثل للمرة الـ21 أمام المحكمة بتهم فساد

ووفقا لما ذكرته القناة "13" الإسرائيلية، فإن نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات رئيسية تحمل أرقام "1000"، "2000"، و"4000"، وتعقد المحكمة جلساتها مرتين أسبوعيا للاستماع إلى ردود نتنياهو بشأن هذه القضايا.

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة الاتهام ضده بناء على توصيات المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، في نوفمبر 2019،

تفاصيل التهم الموجهة ضد نتنياهو:

الملف 1000: يتهم نتنياهو وأفراد من عائلته بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات حكومية.

يتهم نتنياهو وأفراد من عائلته بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات حكومية. الملف 2000: يتضمن تفاوض نتنياهو مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

يتضمن تفاوض نتنياهو مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. الملف 4000: وهو الأكثر خطورة، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية داعمة له.

وفي سياق متصل، رد نتنياهو على سؤال حول قضية "قطر غيت"، التي تتعلق بتلقي موظفين في مكتبه أموالا من قطر، واصفا القضية بأنها "مجرد خدعة".

يُذكر أن هذه الجلسات تأتي بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول نتنياهو، الذي يسعى لإثبات براءته بينما تستمر المحكمة في استعراض الأدلة والمزاعم المتعلقة بهذه القضايا.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة، وهو ينكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".