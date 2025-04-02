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بن غفير يقتحم الأقصى برفقة عشرات المستوطنين

الأربعاء 02 أبريل 2025 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يقتحم الأقصى برفقة عشرات المستوطنين



القدس المحتلة/سما/

أقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى يرافقه عشرات المستوطنين، وسط حراسة مشددة من الشرطة.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين بقيادة الوزير بن غفير اقتحموا الأقصى اليوم الأربعاء على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويدعو بن غفير إلى تشجيع اقتحامات المستوطنين الإسرائيلييين للمسجد وأداء صلوات يهودية فيه.

ومنذ 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى، وهو ما ترفضه دائرة الأوقاف الإسلامية.

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