نتنياهو يزور المجر ويتحدى مذكرة الاعتقال

القدس المحتلة/سما/

يزور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المجر في تحدٍ لمذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة.

ورغم أن المجر ملزمة قانونيًا بتنفيذ المذكرة، فقد أكد رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنه لن يفعل ذلك.

تأتي الزيارة وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 50 ألفًا.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي مع نظيره المجري قبل مؤتمر صحفي.



ويواجه نتنياهو عاصفة سياسية في "إسرائيل" بسبب تحقيق في علاقات مزعومة بين قطر وثلاثة من مساعديه.

ورفض نتنياهو الاتهامات المتعلقة بمساعديه ووصفها بأنها "أخبار كاذبة". ورفض مسؤول قطري الاتهامات ووصفها بأنها جزء من "حملة تشويه" تستهدف الدوحة.

وفي بودابست عكف عمال الأربعاء، على تشييد منصة في قلعة بودا حيث من المقرر أن يستقبل أوربان نتنياهو بمراسم عسكرية صباح الخميس، فيما امتلأت العاصمة بالأعلام الإسرائيلية ترحيبا بنتنياهو.

وستمثل الزيارة الرحلة الخارجية الثانية لنتنياهو منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الحرب السابق يوآف غالانت في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن تفاصيل جدول الأعمال غير واضحة باستثناء زيارة مقررة لنصب تذكاري للهولوكوست.

وزار نتنياهو واشنطن في شباط/ فبراير للقاء حليفه المقرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم تنضم "إسرائيل" والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.



ووجه أوربان دعوة الزيارة إلى نتنياهو بعد يوم واحد من إصدار المحكمة مذكرة الاعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة حيث تشن "إسرائيل" عملية عسكرية.

ورفضت "إسرائيل" كل الاتهامات وقالت إنها مسيسة ومدفوعة بمعاداة السامية. وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية فقدت كل مشروعيتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم منتخب ديمقراطيا لدولة تمارس حقها في الدفاع عن نفسها.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، إن الدول الأعضاء مُلزمة قانونا بتطبيق أحكامها. وأضافت أن الدول ليس من حقها تحديد مدى سلامة قرارتها القانونية.

